«А на школу денег нет»: рэпер Гуф отвернулся от сына ради новой жены
Рэпер Гуф отказался помочь сыну со школой, но купил новой жене браслет за 3 миллиона.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Популярный рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, снова оказался в центре скандала из-за своих женщин. Недавно музыкант сделал своей жене щедрый подарок, но сэкономил на сыне от первого брака. Экс-супруга Айза публично раскритиковала поступок мужчины.
На днях рэпер преподнес любимой люксовый браслет почти за 3 миллиона рублей. Украшение выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.
«Очень хотелось бы поменьше выпендриваться, но сегодня нет такой возможности», – похвасталась Юлия в соцсетях.
Бывшая жена знаменитости узнала про роскошный презент и была в ярости. Она отметила, что только недавно Долматов рассказывал ей о финансовых проблемах, когда она попросила помощи. Айза занимается переводом их сына в элитную школу.
«Обожаю читать новости про папу Сэма и его богатую жизнь. Если честно, то дико злюсь. И есть причина… Когда предложила пополам оплатить школу Сэма, получила ответ о том, что у него нет денег. Фу. Просто фу», — написала 38-летняя телеведущая в личном микроблоге.
Она прикрепила скриншот ее переписки с мужчиной. Там была указана сумма.
«2796 долларов за школу. 1400 с каждого (97 тысяч 864 рубля по текущему курсу). Ответ вы видите сами. Подавать на алименты?» — поинтересовалась она у подписчиков.
Ранее мы писали о том, зачем Айза сделала 9 операций на груди и перекроила лицо.