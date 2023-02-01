«А на школу денег нет»: рэпер Гуф отвернулся от сына ради новой жены

Популярный рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, снова оказался в центре скандала из-за своих женщин. Недавно музыкант сделал своей жене щедрый подарок, но сэкономил на сыне от первого брака. Экс-супруга Айза публично раскритиковала поступок мужчины.

На днях рэпер преподнес любимой люксовый браслет почти за 3 миллиона рублей. Украшение выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.

«Очень хотелось бы поменьше выпендриваться, но сегодня нет такой возможности», – похвасталась Юлия в соцсетях.

Бывшая жена знаменитости узнала про роскошный презент и была в ярости. Она отметила, что только недавно Долматов рассказывал ей о финансовых проблемах, когда она попросила помощи. Айза занимается переводом их сына в элитную школу.

«Обожаю читать новости про папу Сэма и его богатую жизнь. Если честно, то дико злюсь. И есть причина… Когда предложила пополам оплатить школу Сэма, получила ответ о том, что у него нет денег. Фу. Просто фу», — написала 38-летняя телеведущая в личном микроблоге.

Она прикрепила скриншот ее переписки с мужчиной. Там была указана сумма.

«2796 долларов за школу. 1400 с каждого (97 тысяч 864 рубля по текущему курсу). Ответ вы видите сами. Подавать на алименты?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Ранее мы писали о том, зачем Айза сделала 9 операций на груди и перекроила лицо.