Чуть не остановилось сердце: пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован

Пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован из своей столичной квартиры. Отмечается, что у знаменитости чуть не остановилось сердце, но медики смогли его реанимировать с помощью дефибриллятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина почувствовал себя плохо, находясь дома. Когда конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать, музыкант позвонил в скорую помощь. Приехавшие врачи пытались оказать помощь своими силами, но понадобилась экстренная госпитализация. В больнице пациенту провели электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение.

Отмечается, что Игорь Михайлович находится в тяжелом состоянии, за ним наблюдают специалисты.

Напомним, что пианист написал музыку к спектаклю и фильму «Кот в сапогах», «Зангезур» и другим. Он выступал вместе Рэем Чарльзом, Дэйвом Брубеком, Бобби Хатчерсоном и другими легендарными джазовыми исполнителями.

Ранее мы писали о том, что госпитализированного Игоря Николаева выписывают из больницы. Певец будет восстанавливаться дома.