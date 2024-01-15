У кого из российских звезд самые проблемные спины: рассказывает остеопат
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Боли в спине и шее, сколиоз, остеохондроз сейчас встречаются практически у каждого человека. Знаменитости — не исключение. Далеко не у каждого из них идеальная осанка. О том, у каких российских звезд есть проблемы с позвоночником, портал «Страсти» узнал у врача-остеопата, рефлексотерапевта, реабилитолога Владислава Воробьевского.
Дима Билан
Известный российский исполнитель Дима Билан радует своих поклонников не только музыкой, но и зрелищными концертами, в которых присутствуют танцы. Певец уделяет хореографии не меньшее внимание, забывая о последствиях. В итоге в 2017 году у артист начал испытывать острые боли в спине, а после обследования у него обнаружили пять межпозвоночных грыж.
«Такое состояние у артиста спровоцировали прыжки на сцене, нездоровый образ жизни, увлечение сыроедением и отсутствие регулярных оздоровительных физических нагрузок. Если исполнитель не будет относиться к своему здоровью должным образом, то его может ожидать регулярное посещение операционного стола нейрохирурга с нарастающим ограничением подвижности и регулярным приемом обезболивающих».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
К сожалению, операционное лечение позвоночника не способно радикально решать проблемы, оно лишь на время устраняет причины. Рецидив грыжи после операции составляет около 60%. Важно наладить питание и заняться укреплением ягодичных мышц, которые берут на себя большую нагрузку при удержании человека в вертикальном положении. Сыроедение будет приводить к неуклонной атрофии мышц и не позволит набрать нужную мышечную массу.
Полина Гагарина
Многие девушки стремятся достичь идеальной фигуры, порой забывая о проблемах, которые может вызвать резкое снижение веса. Исполнительница Полина Гагарина не стала исключением. В погоне за стройностью певица столкнулась с серьезными проблемами в позвоночнике. Потеря веса способствовала истощению мышечного корсета позвоночника и привела к развитию нестабильности. В результате этого любое неловкое движение может спровоцировать смещение позвонков с развитием внезапной острой боли в спине.
«Пока певица уделяет время иглотерапии и занимается мануальной терапией. Однако, без должного лечения нестабильность может привести к необратимому смещению позвонков — спондилолистезу, а также к изнашиванию тел позвонков с формированием костных так называемых „шипов“ и грыж позвоночника с отеком тел. В таком случае эффективно будет лечение с установкой металлоконструкций, искусственно ограничивающих подвижность позвоночника. Коррекция веса и правильно подобранные упражнения позволят избежать хирургического лечения».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Для стабилизации позвоночника исполнительнице нужно выполнять статические или плавные динамические упражнения на мышцы спины, исключая подвижность в поясничном отделе. Идеальным выбором в этом случае были бы упражнения из цигуна — «Поза железного моста» и «Поза обхватывания дерева».
Анита Цой
Российская исполнительница Анита Цой, которая долгое время увлеклась конным спортом, который является одним из самых вредных для позвоночника. Дело в том, что во время скачек возникает постоянное соударение фасеточных суставов позвоночника и износ межпозвоночных дисков. Помимо этого, звезда перенесла сильную травму в результате падения с лошади с переломом тел нескольких позвонков и последующей длительной реабилитацией.
В 2008 году звезда участвовала в шоу «Цирк со звездами», где получила перелом позвоночника. Специалист отмечает, что даже после благополучно пройденной реабилитации спина необратимо теряет часть своей подвижности и становится более склонна к формированию осложнений.
«Заниматься активностью, которая связана с экстремальной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, как, например, конный спорт, стоит очень осторожно. Отличными занятиями являются пилатес, йога, работа с умеренными отягощениями в спортзале, но всего должно быть в меру, поскольку здоровье одно и относиться к нему нужно со всей серьезностью».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат