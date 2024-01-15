У кого из российских звезд самые проблемные спины: рассказывает остеопат

Боли в спине и шее, сколиоз, остеохондроз сейчас встречаются практически у каждого человека. Знаменитости — не исключение. Далеко не у каждого из них идеальная осанка. О том, у каких российских звезд есть проблемы с позвоночником, портал «Страсти» узнал у врача-остеопата, рефлексотерапевта, реабилитолога Владислава Воробьевского.

Дима Билан

Известный российский исполнитель Дима Билан радует своих поклонников не только музыкой, но и зрелищными концертами, в которых присутствуют танцы. Певец уделяет хореографии не меньшее внимание, забывая о последствиях. В итоге в 2017 году у артист начал испытывать острые боли в спине, а после обследования у него обнаружили пять межпозвоночных грыж.