«Чуть ли не вынесла меня на руках на эстраду. Полная чушь!»: Серов раскрыл свое отношение к экс-жене

Певец Александр Серов прокомментировал информацию, что бывшая жена Елена Стебенева сделала все, чтобы он состоялся на эстраде. Артист заверил – никакой помощи он от нее не получал, поэтому все эти догадки являются «чушью».

Серов признался, что действительно раньше сильно любил супругу. И хоть она была неидеальной, на другой женщине он бы никогда не женился. Из-за того, что больше нет подходящих певцу женщин, он больше и не отправлялся в ЗАГС.

По словам Александра, он «терпел» Елену именно из-за своих чувств. И никакого отношения к его известности она не имела.

«Мне неприятно, что блогеры пишут, мол, Лена была моим администратором, делала то, се, чуть ли не вынесла меня на руках на эстраду. Полная чушь! Лена палец о палец не ударила, чтобы мне помочь. У нее были свои тараканы по жизни», - рассказал артист в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

После развода Серов и Стебенева перестали общаться. Сейчас они не видятся и только иногда вспоминают время, когда были в браке.

Ранее Александр Серов запретил женщинам целовать руки на концерте.