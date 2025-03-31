«Чушь собачья!»: Сергей Соседов ответил на обвинения Наташи Королевой в проигрыше Азизы на «Суперстаре!»

Сергей Соседов резко ответил Наташе Королевой, обвинившей его в проигрыше Азизы в шоу «Суперстар!». В беседе с Ura.ru музыкальный критик назвал заявления певицы в свой адрес «чушью собачьей» и даже предложил разогнать жюри проекта.

Финал шоу «Суперстар!» на НТВ 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу. По мнению Наташи Королевой, к проигрышу артистки на проекте причастен Сергей Соседов, который «перехвалил» ее и «перестарался в предвзятости к другим исполнителям».

Обвинения певицы возмутили журналиста. Сергей Соседов заявил, что он всегда высоко оценивал номера участников «Суперстара!». Вместе с тем критик подчеркнул, что Азизу «засудили» в финале шоу, и выступил с предложением «выгнать» всех членов жюри.

«Пусть это останется на ее совести. Я не относился ни к кому из участников предвзято. Всем ставил очень высокие баллы. Я уже вам говорил, что жюри в „Суперстаре“ щедрое на оценки. Всех оценивали высоко. Кроме последнего случая, когда Азизу засудили и дали ей всего пять баллов. Это смешно: за такой шикарный номер — песню „Занавес“ — давать пять баллов! Это непрофессионально: такое жюри нужно выгонять!» — заявил Сергей Соседов.

Журналист назвал «чушью собачьей» заявления Наташи Королевой в свой адрес. Сергей Соседов призвал артистку обратить внимание на то, что зрители «Суперстара!» положительно отзываются именно о нем, а не об устроившей скандал Лере Кудрявцевой.

«Все, что сказала обо мне Королева, — чушь собачья! Если Соседов судит предвзято, то кто там вообще судит правильно? <…> Пусть Наташа почитает, что говорят зрители обо мне, что они пишут в комментариях в соцсетях. О ком самые положительные комментарии? Обо мне как раз! И пусть почитает, что пишут про Леру!» — высказался критик.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов раскрыл реакцию Азизы на проигрыш в шоу «Суперстар!».