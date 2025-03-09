Чумаков запретил гастролировать Юлии Ковальчук: вот в чем причина

В этом году Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметят 12-летнюю годовщину свадьбы. Артисты являются одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса и часто рассказывают о своих отношениях. Не обходится в их семейной жизни и без запретов. Певец не разрешает экс-солистке «Блестящих» ездить на гастроли из-за детей.

Юлия и Алексей воспитывают двух дочерей — Амелию и Алисию. Вторая наследница звезд появилась на свет в 2023 году, и родители уделяют много времени воспитанию малышки, не забывая и об Амелии. Ради благополучия дочерей Чумаков не позволяет супруге ездить на гастроли. Он считает, что Юлия должна проводить много времени с детьми, а няням Алексей не доверяет.

Артист заверил, что его дохода хватает на всю семью, но супруга хочет выступать не ради заработка, а для своей реализации. Алексей понимает Юлию в этом смысле, однако ставит детей на первое место.

«Но я не могу работать, летать, прилетать и понимать, что мои дети находятся с каким-то человеком, которого я не знаю. Тем более Юлия — крутейшая мама», — рассказал муж Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук.

Старшая дочь, как пояснили супруги, только начала понимать, что их родители артисты. Амелия побывала на одном из больших концертов отца и танцевала все выступление, хотя до этого девочка испытывала стресс на концертах.

Ранее Чумаков заявил, что его конфликт с Первым каналом повлиял на Юлию Ковальчук. Артистка также стала персоной нон-грата.