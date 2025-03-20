Чумаков раскритиковал Мадонну после выступления Ланской на шоу «Один в один»

Российской актрисе Валерии Ланской хорошо удалось воплотить образ американской исполнительницы Мадонны в последнем на данный момент эпизоде шоу «Один в один». Такое мнение высказал один из членов жюри Алексей Чумаков.

«Мне больше нравится Ланская. Спасибо за прекрасный номер, сексуальность и красоту», — заявил он в эфире канала «Россия 1».

При этом, как отметил певец, сама Мадонна ему не импонирует — из-за «нечистого» душка, который исходит от ее образа.

«У меня полное ощущение, что этот человек продал душу дьяволу. Мадонна, при всем ее величии… После ее концертов мне хочется все время пойти и помыться в душе и перекреститься. В этом смысле вы, конечно, не похожи. Это счастье», — добавил он, обращаясь к Ланской.

Отдельно Чумаков отметил, что у актрисы, в отличие от выбранного ей персонажа, энергия «абсолютно светлая».

Ранее мы писали о том, что Чумаков запретил гастролировать своей жене Юлии Ковальчук.