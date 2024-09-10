Чулпан Хаматова высказалась о своих «кураторах» и возвращении в «Современник»

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что никогда не вернется в театр «Современник». Она отметила, что даже представить не может, что вернется на сцену, на которой играла 20 лет.

После начала СВО Хаматова отреклась от России, перестала помогать своему фонду и начала критиковать коллег, оставшихся в стране. Сейчас она признается, что вернется, если в государстве изменится абсолютно все. Но даже при таком раскладе переступать порог «Современника» она не собирается больше никогда.

«Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены. Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы. Якобы они платят мне деньги и потом я сажусь и что-то рассказываю вам. Это значит, что люди не понимали, с кем они все годы проработали на одной сцене и что за спектакли мы играли», - цитирует слова актрисы StarHit.

По словам Хаматовой, она оборвала почти все связи с бывшими коллегами по театру, так как у них нет точек соприкосновения. Но при этом остались артисты, которые, как она утверждает, «сохраняют рассудок». Правда, имен она не назвала.

Ранее Сергей Никоненко раскритиковал уехавшую из России Чулпан Хаматову.