«Черт с ней!»: Сергей Никоненко раскритиковал уехавшую из РФ Хаматову

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко высказался об актрисе Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО уехала из России. Его слова приводит aif.ru.

Актер отреагировал на слова Хаматовой о том, что испытывает чувство стыда за свою Родину. По его мнению, звезда ведет себя некорректно, делая подобные заявления.

«А я бы на ее месте постыдился за свой поганый язык. Выросла здесь, все ей дали. Тьфу, противно даже ее обсуждать!», — поделился Никоненко.

Артист также обратил внимание на то, что на Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале, несмотря на антироссийскую позицию актрисы.

«А предателей никто не любит. Мне противно о ней говорить, черт с ней! Пусть живет, как хочет, нигде она не нужна», — добавил он.

Ранее Сергей Никоненко объяснил поведение уехавших из РФ Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом).

Также актер Сергей Селин оценил карьерные перспективы уехавшей из РФ Хаматовой.