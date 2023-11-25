Чулпан Хаматова устроила истерику в рижском ресторане из-за отказа официанта говорить по-русски

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова устроила скандал в рижском ресторане Cemodans. Звезде драмы «Доктор Лиза» не понравилось, что официант отказался обслуживать ее на русском языке. Она позвала администратора, чтобы решить вопрос, но никто к ней так и не вышел.

При этом гости ресторана попросили 48-летнюю Хаматову покинуть заведение, чтобы не портить атмосферу конфликтом. После этого разгневанная Чулпан ушла, но пообещала оставить негативные отзывы о заведении.

Как пояснил местным СМИ арт-директор Cemodans, актриса была явно не в себе и набросилась на молодого официанта, который не владеет русским языком. При этом она подчеркнула, что в ресторане никто из сотрудников не говорит по-русски.

«В нашем заведении его никто не знает. И не обязан знать. Она начала истерить, опрокинула стакан с водой. Впредь мы будем ее обслуживать только навынос. Не хотелось бы вновь слышать ругательную речь у себя в заведении», — приводит слова представителя ресторана The Voice.

Два года назад режиссер Алвис Херманис пообещал Хаматовой хороший доход в Латвии. Но на деле актрису заставили учить латышский, а за незнание языка даже сняли с главной роли.

Ранее мы писали, что Чулпан Хаматова соглашается на любые предложения по работе. Недавно она вышла на сцену Нового Рижского театра. Во время спектакля Хаматова в прямом смысле размазывала кровавые сопли по лицу. Согласно сюжету, в одной из сцен у героини начинается кровотечение.