Чулпан Хаматова сыграет на русском языке в Латвийском национальном театре. Об этом сообщает сайт «Провинция.ру».

Как утверждают журналисты, на сцене Латвийского национального театра вскоре появится постановка, написанная на русском языке. Одну из главных ролей получит актриса Чулпан Хаматова, которая долгое время живет в Латвии.

О том, как будет называться постановка, ничего не сообщается. Сама Чулпан Хаматова также не рассказывала о своих предстоящих ролях.

Напомним, Хаматова в 2022 году стала членом труппы Рижского театра. Артистка обещала выучить латышский язык, чтобы выступать в оригинальных пьесах. Брат Чулпан Хаматовой тоже работает в Рижском театре.

Ранее мы писали о том, что актер Сергей Никоненко призвал Чулпан Хаматову никогда не возвращаться в Россию. Он признался, что считал артистку талантливой, однако после отъезда из России его мнение изменилось.