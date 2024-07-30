Чулпан Хаматова отказалась подходить к Козловскому после моноспектакля в Юрмале. Об этом сообщает mk.ru.

29 июля в Юрмале с аншлагом прошел моноспектакль актера Данилы Козловского «Фрэнк». Несмотря на стоимость билетов от 30 до 175 евро, все места на мероприятии в «Дзинтари» были заняты.

Гостями в тот вечер стали некоторые российские звезды, уехавшие из страны еще в 2022 году. Так, за кулисами были замечены Алла Пугачева, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Максим Виторган. А вот Чулпан Хаматова после окончания спектакля почему-то отказалась от персональной встречи с Козловским и покинула зал.

Интересно, что во время театральной постановки Козловский исполнил песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон» и признался, что всегда был поклонником творчества Примадонны.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева показала фото с Данилой Козловским после спектакля в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ.