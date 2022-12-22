Больше нельзя скрывать: какова истинная причина бегства Хаматовой в США

2022 год изменил жизни многих звезд отечественного шоу-бизнеса. После начала СВО им пришлось выбирать, к какой «стороне» примкнуть. Одни, не сомневаясь, высказывали патриотическую позицию, а другие предпочли эмигрировать из страны из-за несогласия с политикой государства. Ко вторым относится и актриса Чулпан Хаматова, которая на Родине теперь то и дело осуждается.

На днях артистка стала фигуранткой очередного скандала. В Сети появился клип на песню группы «Ногу свело!», в котором она предстала обнаженной вместе с Артуром Смольяниновым. Пользователи отметили, что актеры, видимо, готовы на все ради заработка. Даже на съемки в сомнительных ролях. Причем музыкальный коллектив известен своей пропагандистской направленностью.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что все, что сейчас делает Хаматова – указка Запада. Он убежден, что Чулпан и в скандальном клипе снялась не просто так. По его словам, «благородного благотворителя» больше нет, и актриса «прогнулась» под покровителей.

«Вы уехали, чтобы работать на западную пропаганду, обслуживать интересы Госдепа и пребывать в безопасности», - считает Худяков.

Ранее появились подробности жизни Чулпан Хаматовой в Латвии.