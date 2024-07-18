«Чует-чует, кочует» с гонораром: на исполнителя хита «Чудная долина» Mr. Credo подали в суд

Скандал вокруг звезды 90-х Mr. Credo не утихает. Напомним, что он не появился на ретро-фестивале в Казахстане из-за долгов. Теперь организаторы мероприятия подают на него в суд, так как он отказался возвращать гонорар за несостоявшееся выступление. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам представителей фестиваля, они сделали все, чтобы Mr. Credo прибыл в страну и появился перед зрителями. Но возникли непредвиденные обстоятельства. Сначала артист не смог вылететь из Москвы из-за долгов, о которых даже не знал. А затем выяснилось, что у него просрочен загранпаспорт.

В итоге певец в Казахстан не приехал. Но когда организаторы мероприятия попросили вернуть деньги за шоу, что так и не случилось, Mr. Credo отказался. Более того, концертный директор исполнителя заявил, что на самом деле команда фестиваля не сделала практически ничего, чтобы доставить артиста в пункт назначения.

Организаторы ретро-концерта обратились в суд, чтобы взыскать с Mr. Credo деньги, которые он не возвращает.

Ранее портал «Страсти» выяснил, куда и почему пропал исполнитель песни «Медляк» Mr Credo.