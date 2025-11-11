«Чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов»: Яна Поплавская осудила Дмитрия Диброва после скандального видео

Яна Поплавская резко осудила Дмитрия Диброва, попавшего в скандал после его неприличного видео с неизвестной девушкой. В беседе с «Абзацем» актриса пристыдила телеведущего, у которого пятеро детей, за поведение и заявила, что не знает, как теперь подавать ему руку.

Накануне по Сети распространилось скандальное видео, на котором 65-летний Дмитрий Дибров запечатлен в непотребном виде. Так, на кадрах шоумен выходит из машины с расстегнутыми штанами, а чуть позже к нему подходит таинственная спутница. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на закрытую вечеринку откровенного характера. Увиденное повергло общественность в шок, в том числе и Яну Поплавскую. Артистка посчитала недопустимым подобное поведение многодетного отца на публике.

«Я видела этот мерзкий треш и нахожусь в состоянии шока, потому что Диму знаю давно и была на его стороне даже в ситуации некрасивого развода. Самое страшное, что у него пять детей, трое из них пойдут в школу. Чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов», – заявила Яна Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» сравнила оскандалившегося телеведущего с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), позволяющим себе безумные выходки на публике. Яна Поплавская подчеркнула, что знаменитости должны вести себя достойно по отношению к себе и окружающим.

«Первое, что увидели я и мои друзья, очень известные актеры, сразу вспомнили Алексея Панина* – это панщина в чистом виде. Это все грустно и отвратительно. А руку как Диброву подавать, [не знаю]», – высказалась актриса.

Напомним, 25 сентября 2025 года Дмитрий и Полина Дибровы развелись из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Пара прожила вместе 16 лет, у них трое сыновей. Также у шоумена есть двое детей от предыдущих браков.

Ранее Дмитрий Дибров дал совет молодым родителям, призвав их заниматься не только воспитанием детей, но и саморазвитием.

