«24 часа в сутки и семь дней в неделю»: Дмитрий Дибров дал совет молодым родителям

Телеведущий Дмитрий Дибров призвал молодых родителей заниматься не только воспитанием детей, но и собственным развитием. В интервью изданию «Абзац» он подчеркнул, что личный пример важнее любых нотаций.

По мнению шоумена, воспитывать ребенка нужно постоянно, а не от случая к случаю. Для этого взрослым стоит самим стремиться к интеллектуальному росту, а именно читать хорошие книги и смотреть содержательные фильмы.

«Дети воспитываются не в субботу утром, когда отцу приходит в голову читать нотации, а 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Я бы дал родителям совет читать беспрерывно, смотреть умные фильмы», — заявил Дибров.

Телеведущий добавил, что родителям стоит показывать детям картины, заставляющие думать и чувствовать.

«Нужно смотреть «Преступление и наказание», «Зеркало» Тарковского. Вот это надо детям показывать — то, что тебе прежде всего интересно», — подчеркнул он.

