«Чудовищная глупость»: брат Игоря Янковского прокомментировал его смерть

26 января в возрасте 72 лет ушел из жизни на фоне осложнений из-за цирроза печени Игорь Янковский. Его смерть стала ударом для родного брата актера Владимира Янковского.

В окружении артиста мало кто знал, что он тяжело болен. Смерть Игоря Янковского стала полной неожиданностью для его брата.

«Невероятная история просто. Чудовищная глупость. Мы все не понимаем, как это произошло. 73 года — это еще молодой человек», — сказал он в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Композитор Владимир Матецкий считает, что Янковский предчувствовал свою смерть. По его словам, артист ощущал свой конец и понимал, что ему осталось недолго жить.

Игорь Янковский ушел из актерской профессии в 90-х — мужчине нужно было заботиться о благосостоянии дочери и сына. Он решил заняться рекламным бизнесом и создал свое агентство.

Отметим, что отец Игоря Ростислав Янковский был родным братом народного артиста СССР Олега Янковского.

Напомним, прощание с медиаменеджером прошло в Москве 30 января. На траурной церемонии присутствовали сын Денис, младший брат-режиссер Владимир Янковский и двоюродный брат-актер Филипп Янковский.