«Чудовище, опасный человек»: подруга Любови Успенской раскрыла, кто причастен к скандалам вокруг певицы

В октябре этого года певица Любовь Успенская угодила в скандал после внезапной пропажи ее дочери, «сбежавшей» от матери в Израиль. В беседе с Kp.ru подруга артистки, нумеролог Клара Кузденбаева, раскрыла, кто может быть причастен к происходящему в жизни знаменитости.

После возвращения в Россию Татьяна Плаксина дала несколько скандальных интервью, в которых заявила, что концертный директор матери Александр Иваненко, более известный как Алекс Салон, преследовал корыстные цели и пытался «запихнуть ее в психушку». Подруга певицы Клара Кузденбаева неожиданно подтвердила слова ее дочери. Более того, нумеролог заявила, что Любови Успенской угрожает опасность.

«Я еще в 2012 году сказала, что у Алекса дьявольская программа. У этого человека нет ни совести, ни чести. Он настоящий интриган и способен переступить через многое. Тогда эту информацию Люба не восприняла. А когда три года назад он стал ее директором, я напомнила ей, что это опасный человек», — отметила Клара Кузденбаева.

Подруга Любови Успенской добавила, что за три года концертный директор «перессорил ее со всеми подругами», а сама артистка обиделась на нее, когда та рассказала «правду про это чудовище». Но больше всего Клару Кузденбаеву возмутило то, что певица хотела отдать дочь замуж за Александра Иваненко. Нумеролог пыталась поговорить с подругой, но та ее «опять не услышала».

«Очень жаль Таню! Все, что она говорит, — это правда. Таня абсолютно не умеет врать. Она распознала его сущность — дьявола во плоти», — заявила подруга Любови Успенской.

Также собеседница издания не исключает, что Алекс Салон хочется жениться на певице. Клара Кузденбаева уверена, что после свадьбы «он завладеет материальными благами» Любови Успенской, а ее дочь при первой возможности «упечет в психиатрическую клинику».

Ранее сообщалось о том, что психолог Юлия Диалектова назвала проблему в отношениях Любови Успенской и ее дочери.