«Ситуация достигла критической точки»: психолог назвала проблему в отношениях Успенской и ее дочки

Отношения Любови Успенской с дочкой нельзя назвать простыми. Татьяна Плаксина нередко сравнивает мать с тираном и обвиняет ее в своих проблемах и громких скандалах. Изучив отношения певиц, психолог Юлия Диалектова заявила, что в поведении Татьяны прослеживается протест: Успенская «задавила» дочь сильным характером.

«На мой взгляд, подобные проблемы во взаимоотношениях с родителями часто наблюдаются у «звездных» детей. С одной стороны, они имеют все, с другой стороны им не хватает внимания со стороны родителей, времени, посвященного только им, в общем, таких простых, но счастливых моментов детства. Соответственно, внутри начинает созревать протест. Знаменитые родители, в свою очередь, далеко не всегда хотят «слышать» своих чад, они не понимают их истинные желания, часто исполняя только свои. В случае Любови Успенской такая линия поведения однозначно прослеживается», — высказалась психолог.

Успенская обладает сильным характером, иначе бы она не стала популярной. Сама Татьяна употребляет по отношению к матери такие слова, как «неадекватная», «тираническая». Недавно она заявила о преследованиях со стороны Любови Успенской, ограничении ее свободы.

«Судя по биографии Татьяны Плаксиной, мать и дочь очень отличаются в плане темперамента, подхода к жизни, расходятся в увлечениях и предпочтениях. У самой Тани тоже довольно сложный характер. Она более интроверт, чем ее звездная мать, которой нравится быть в центре внимания. Татьяна даже как-то высказалась о том, что мама любит «хайп». Сама она не хотела даже приходить на ток-шоу, на одно из них ее «заманили» лишь обманом: девушка была уверена, что речь пойдет о творчестве. Недавно она начала пробовать себя в роли певицы. Возникает вопрос: «Ее ли это желание на самом деле?» — высказалась эксперт.

Как известно, у матери и дочери также существуют разногласия в вопросе продолжения рода. Успенская хочет внуков и неоднократно «намекала» дочери, что «уже пора». Причем, по словам Татьяны, иногда в очень ультимативной форме, угрожая лишить ее наследства.

«В целом, на протяжении всей жизни Татьяна была участницей каких-то скандальных или проблемных историй. Возможно, это часть ее протеста против весьма тоталитарной матери и желание жить по сценарию «от противного». Ведь дочери либо повторяют сценарий жизни матери, либо отвергают его. На данный момент ситуация достигала критической точки. У Татьяны нервный срыв, она находится под наблюдением врачей, и такое впечатление, что сама не знает, что делать. Это, кстати, весьма характерно для «звездных» детей, которые привыкли, что все за них решают родители. Татьяна во многих интервью и ток-шоу давала понять, что мать «перегибает палку». Сейчас она просит помощи и говорит о безграничной любви к матери. Но любовь — это одно, а вот сепарация и выстроенные границы в отношениях с матерью — это совсем другое. Долгим ли будет примирение, или все закончится очередным скандалом?» — резюмировала Юлия.