«Были нищими»: Евгений Петросян пожаловался на заработки в СССР

Евгений Петросян пожаловался на низкие заработки в СССР. Об этом он рассказал на Rutube-канале Романа Костомарова.

Юморист Евгений Петросян признался, что во время работы в СССР получал маленькую зарплату — 150 рублей. По словам артиста, чуть позже ему подняли зарплату до 200 рублей.

«В советские годы актеры были нищими. Это хороший оклад для советского служащего. Но актеры быстро тратят деньги. На гастролях все очень быстро расходится как-то так. У меня, во всяком случае, расходилось быстро. Хватало только на полмесяца. Но я не думал про это», — рассказал он.

Петросян также вспомнил, что первые деньги с концертов он получил в 1988 году — когда появились кооперативы. Это продлилось до 1991 года, а затем случился экономический кризис.

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