Чудом не ставший жертвой теракта в «Крокусе» Бурунов озвучил цель на ближайший год

Актер Сергей Бурунов признался, что поставил себе в этом году цель сбросить вес. По мнению звезды «Полицейского с Рублевки», ему есть куда худеть. Об этом он рассказал за кулисами доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Бурунов стал одним из гостей мероприятия и пообщался с журналистами. Во время интервью один из корреспондентов сделал актеру комплимент его внешности, заставив его засмущаться. Артист заявил, что не верит в правдивость слов представителя прессы, так как ему следует немного прийти в форму. По словам Сергея, именно эту единственную цель он себе поставил.

«Ну это вы мне льстите, конечно, но приятно. Целей не ставил. [Разве что] сбросить вес», - цитирует слова актера NEWS.ru.

Напомним, что недавно Сергей Бурунов едва не стал жертвой теракта в «Крокус Сити Холле». Он должен был присутствовать на концерте группы «Пикник» 22 марта, однако намеренно опоздал из-за звонка Сергея Светлакова. Шоумен предупредил друга о выстрелах и посоветовал ему не приближаться к зданию.

Ранее Сергей Бурунов рассказал о благотворительном концерте группы «Пикник».