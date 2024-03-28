«Были люди, которые спаслись»: Сергей Бурунов рассказал о благотворительном концерте группы «Пикник»

Сергей Бурунов заявил, что концерт «Пикника» в Петербурге стал значимым событием. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Актер Сергей Бурунов стал одним из гостей благотворительного концерта группы «Пикник», который прошел накануне в Санкт-Петербурге. Отметим, что актер планировал посетить выступление группы в Москве во время трагических событий, но опоздал.

По словам Бурунова, музыкант Марат Корчемный из коллектива не ожидал такого большого количества посетителей — свободных билетов к началу выступления просто не оставалось.

«Невероятное количество людей было. И даже были люди, которые спаслись во время трагедии в „Крокусе“ и приехали, поддержали. Для группы „Пикник“ это было значимое событие», — рассказал актер.

Бурунов добавил, что выступление прошло с оркестром. Многие из музыкантов потеряли свои музыкальные инструменты в пожаре после теракта.

«Они сокрушаются не от того, что спаслись, а от того, что инструменты сгорели», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что группа «Пикник» завершила концерт в Петербурге песней «Там, на самом краю земли».