«Чудо, как хороша»: 19-летняя дочь Олега Табакова поразила публику новыми кадрами из Италии

Дочь актера и режиссера Олега Табакова поделилась свежими кадрами из Италии, где она отдыхает вместе с матерью, актрисой Мариной Зудиной.

Наследница мэтра российского кино выложила фото в своем личном блоге в соцсети. На снимке 19-летняя Мария предстала в мини-платье с красными цветами и с рюшами.

Вид широко улыбающейся девушки мгновенно впечатлил подписчиков. Люди в комментариях назвали ее «папиной дочкой».

«Чудо, как хороша», «Ну какая хорошенькая», «Ты просто божественная», «Сеньорита, вы бесподобны», «Ангел», «Шикарная», «Красавица», «Прелесть», «Какая же красивая», «Невероятная», — пишут пользователи Сети.

Дочь артистов отказалась идти по стопам родителей. Мария учится в московском финансовом университете. Более того, по словам ее матери, девушка не захотела получать высшее образование за границей, хотя ее крестный проживает в Монако и был готов помочь ей при поступлении в вуз.

