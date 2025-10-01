Актриса Кристина Бродская поделилась романтическим фото с супругом с гастролей на Камчатке

Актриса Кристина Бродская выложила в своем личном блоге в соцсети новое фото с супругом, актером Игорем Петренко. Снимок сделан на берегу Тихого океана на Камчатке.

«Бывают минуты, которые тебе дарят сверху, чтобы в очередной раз почувствовать, как же ты счастлив. Наши прекрасные гастроли по Камчатскому краю», — отметила знаменитость.

Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились в 2016 году. В браке у супругов родились три дочери, старшей из которых, Каролине-Софии, 11 лет.

У актера также есть двое общих детей с актрисой Екатериной Климовой. Сын Матвей решил пойти по стопам родителей. Сейчас молодой человек является третьекурсником «Театральной школы Олега Табакова». Младший сын Корней учится в 11-м классе.

