«Чудесный опыт»: Куценко рассказал, как пытался бросить пить с помощью гипноза

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко признался, что пытался бросить пить благодаря гипнозу. Его слова приводит aif.ru.

«У меня был однажды сеанс гипноза, я решил бросить пить. Мой друг-актер отправил меня в такой центр в Москве. И я пришел. Это был чудесный опыт, врач хороший попался. <…> Я держался какое-то время, но проблема в том, чтобы пойти к нему, нужно было семь дней не пить до этого, а я пришел на следующий день, поэтому не очень сработало», - заявил актер.

Куценко подчеркнул, что в ближайшее время планирует повторно посетить специалиста. Он также рассказал, как общался с врачом-гипнологом во время подготовки к съемкам в сериале «Инсомния».

«И он сказал: „Хотите, проведем сеанс? Но у вас должен быть запрос“. А у меня не было с собой запроса никакого. Я пришел понаблюдать, как он работает физически: какие у него руки, глаза, как он думает», - резюмировал знаменитость.

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