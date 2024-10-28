«Чудеса желтой прессы: Румянцев рассказал об отношениях с Курковой

Звезда фильмов «Федя. Народный футболист» Станислав Румянцев раскрыл правду об отношениях с актрисой Равшаной Курковой. Его слова приводит газета «Известия».

Как признался артист, влюбленные не заключали брак, а слухи о свадьбе появились из-за сотрудницы одного из отелей.

«Официально мы не были расписаны. Это чудеса желтой прессы. Была не очень красивая история. Пиарщица отеля решила привлечь побольше внимания к месту, где мы остановились, и придумала легенду, что здесь мы расписались и была тайная свадьба. Ну и, конечно, пресса с удовольствием подхватила эту новость», — высказался Румянцев.

Напомним, Равшана Куркова была замужем трижды: за фотографом Семеном Курковым, коллегой Артемом Ткаченко и продюсером Ильей Бачуриным. Знаменитость воспитывает двоих детей. Сын Гаспар от предпринимателя Сергея Амаряна родился в 2021 году, дочь Самира появилась на свет в 2023-м, имя отца девочки Равшана держит в секрете.

Ранее Равшана Куркова поразила поклонников моложавой внешностью.