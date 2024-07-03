«Чудеса!»: Филипп Киркоров заявил, что живет на месте скопища эльфов

Певец Филипп Киркоров рассказал о мистических случаях в его доме, расположенном на Западе Москвы. Как пояснил исполнитель хита «Цвет настроения синий», с необычными явлениями на территории столкнулись его дети Алла-Виктория и Мартин.

«Когда они были маленькими, Алла прибегает и говорит: "Папа, я видела маленьких эльфов". Говорят, что дети до пяти лет это все видят. Я подумал, что девочка гонит. Потом Мартин прибегает ночью и говорит, что у него эльфы в комнате», — приводит The Voice слова Киркорова.

При этом Филипп не придал значения фантазиям детей, но спустя пять лет в его дом приехала съемочная группа, и режиссер сообщила, что раньше на этом месте был общественный пляж, где она общалась с эльфами.

Узнав об этой истории, креативный продюсер Киркорова Ян предположил, что героиня романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» прилетала на метле именно на этот полуостров.

«Он сказал, что в романе описано именно это место, этот полуостров. Тогда это была окраина Москвы, в 30-е годы. Это место неслучайное. Чудеса!» — заверил Филипп.

Ранее дочь Киркорова столкнулась с хейтом в школе после скандальных выходок знаменитого отца, поэтому он принял решение отправить ее на учебу в Дубай. 12-летняя Алла-Виктория почувствовала себя настолько уверенно, что решила сделать сальто в столовой, проигнорировав замечания взрослых.