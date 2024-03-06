«Чудес на свете не бывает»: у экс-возлюбленной Аршавина Алисы Казьминой может отвалиться новый нос

Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что только недавно восстановившая нос модель Алиса Казьмина может вновь его лишиться. Врач не верит, что ей действительно смогли помочь, и подозревает использование грима или фотошопа.

В начале 2024 года появилась информация, что бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина смогла найти специалиста, который решил ей помочь. Несколько лет назад у Алисы практически полностью разрушился нос. Она признавалась, что это произошло из-за аутоиммунного заболевания, а также обвиняла мать в заражении ее третичным сифилисом. Из-за изменившейся внешности женщина «ушла в тень» и совсем перестала появляться на публике. Однако теперь это осталось позади.

Казьмина сообщила поклонникам, что сделала операцию по восстановлению носа и даже показала свое лицо после хирургического вмешательства. Фото оценил и врач Плахотин, который не поверил экс-избраннице футболиста. Он считает, что ей нельзя было помочь.

«Никто не возьмется за такой нос. Это невозможно. Чудес на свете не бывает», - заявил специалист в беседе с Пятым каналом.

Плахонин уверен, что Алиса либо наложила грим, либо просто использовала фотошоп, чтобы всех обмануть. В любом случае, он заявил, что в скором времени «новый нос» все равно отвалится.

Ранее родные Алисы Казьминой рассказали, как ей восстановили провалившийся нос.