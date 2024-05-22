«Чучело с огорода»: молодая жена Диброва показала себя блондинкой

«Как вам блондиночка? Хороша?» — поинтересовалась у фанатов девушка.

Подписчики отметили, что Дибровой идут все образы, так как она является красавицей. Но нашлись и те, кто раскритиковал девушку. Они отметили, что Полине идет больше темный цвет волос.

«Что за чучело с огорода?», «Ваша природная красота намного лучше», «Ужас», «Просьба вернуть рыжий», «А почему бы и да», «Фрау Полина», «Красотка», «Вау, кайф, очень идет», «Брюнеткой лучше», «Я вас не узнала», «Как актриса из кино», «Другой человек просто», – пишут в комментариях.

Жена телеведущего не стала отвечать на негатив, ну а комплименты поддержала.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва похвасталась кольцом от мужа с россыпью бриллиантов. Выяснилось, сколько оно стоит.

Также стало известно, что пародистка Елена Воробей была недовольна своей внешностью. Оказалось, что у звезды была ринопластика, а сама она до сих пор занимается спортом.