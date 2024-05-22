«Чучело с огорода»: молодая жена Диброва показала себя блондинкой
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Жена телеведущего Дмитрия Диброва показала себя блондинкой и поинтересовалась у поклонников, хорошо ли выглядит в новом образе. Она опубликовала фото с новым цветом волос в соцсетях.
Избранница артиста часто посещает светские мероприятия, и даже сама их устраивает. Для каждого из них Полина Диброва тщательно выбирает наряды и прибегает к экспериментам, примеряя парики. Так, она показала себя со светлыми волосами и с челкой.
«Как вам блондиночка? Хороша?» — поинтересовалась у фанатов девушка.
Подписчики отметили, что Дибровой идут все образы, так как она является красавицей. Но нашлись и те, кто раскритиковал девушку. Они отметили, что Полине идет больше темный цвет волос.
«Что за чучело с огорода?», «Ваша природная красота намного лучше», «Ужас», «Просьба вернуть рыжий», «А почему бы и да», «Фрау Полина», «Красотка», «Вау, кайф, очень идет», «Брюнеткой лучше», «Я вас не узнала», «Как актриса из кино», «Другой человек просто», – пишут в комментариях.
Жена телеведущего не стала отвечать на негатив, ну а комплименты поддержала.
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