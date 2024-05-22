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Опубликовано 22 мая 2024, 17:56
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«Чучело с огорода»: молодая жена Диброва показала себя блондинкой

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала себя блондинкой.
«Чучело с огорода»: молодая жена Диброва показала себя блондинкой

© Starface.ru

Жена телеведущего Дмитрия Диброва показала себя блондинкой и поинтересовалась у поклонников, хорошо ли выглядит в новом образе. Она опубликовала фото с новым цветом волос в соцсетях.

Избранница артиста часто посещает светские мероприятия, и даже сама их устраивает. Для каждого из них Полина Диброва тщательно выбирает наряды и прибегает к экспериментам, примеряя парики. Так, она показала себя со светлыми волосами и с челкой.

«Чучело с огорода»: молодая жена Диброва показала себя блондинкой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Как вам блондиночка? Хороша?» — поинтересовалась у фанатов девушка.

Подписчики отметили, что Дибровой идут все образы, так как она является красавицей. Но нашлись и те, кто раскритиковал девушку. Они отметили, что Полине идет больше темный цвет волос.

«Что за чучело с огорода?», «Ваша природная красота намного лучше», «Ужас», «Просьба вернуть рыжий», «А почему бы и да», «Фрау Полина», «Красотка», «Вау, кайф, очень идет», «Брюнеткой лучше», «Я вас не узнала», «Как актриса из кино», «Другой человек просто», – пишут в комментариях.

Жена телеведущего не стала отвечать на негатив, ну а комплименты поддержала.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва похвасталась кольцом от мужа с россыпью бриллиантов. Выяснилось, сколько оно стоит.

Также стало известно, что пародистка Елена Воробей была недовольна своей внешностью. Оказалось, что у звезды была ринопластика, а сама она до сих пор занимается спортом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
внешность
цвет волос
блондинка
критика