Чубайс назвал страну, в которую улетел из Израиля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из ОАЭ. По словам политика, поездка в Дубай была рабочей и запланированной.

Об этом Чубайс рассказала ТАСС.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», - сообщил он.

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль Чубайса сняли в аэропорту. На опубликованной СМИ фотографии рядом с бывшим чиновником увидели женщину, похожую на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

На следующий день Чубайса с женой заметили в аэропорту Дубая. Они сидели за столом в бизнес-зале в ожидании рейса. В какую страну направлялись супруги, можно было только гадать. При попытке журналистов узнать это Чубайс бросил трубку.