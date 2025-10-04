Чтобы замять дело о драке в московском ресторане: бывший тесть Кокорина вымогал у Федора Смолова 1 млн долларов

Игрок «Краснодара» Федор Смолов получил предложение замять дело о драке в московском ресторане от бывшего тестя другого футболиста Александра Кокорина. Об этом рассказал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Руслан Валитов, бывший тесть Кокорина, хотел помочь Смолову уладить конфликт с потерпевшей стороной. Он сообщил футболисту, что для решения вопроса по связям ему необходим один миллион долларов США.

Федор отказался от предложения и заявил, что готов увеличить сумму материальной компенсации. Разговор с Валитовым он записал на диктофон. Аудиоматериал спортсмен передал в правоохранительные органы для возбуждения дела о вымогательстве. Сейчас по факту разговора ведется проверка.

Ранее сообщалось, что дело о драке Федора Смолова в кафе передали из районного МВД в ГУ МВД Москвы. Причиной тому стали резонанс и несостыковки, возникшие в ходе расследования.