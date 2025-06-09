«Чтобы стать легендой, надо скакать по сцене в полуголом виде»: Вика Цыганова «разнесла» «Премию МУЗ-ТВ»

Вика Цыганова «разнесла» прошедшую недавно «Премию МУЗ-ТВ» с участием звезд шоу-бизнеса. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что награды получают артисты, замешанные в грязных скандалах и оскорбляющие россиян.

7 июня на сцене «Live Арены» состоялась юбилейная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», которую посетили многие знаменитости. Вику Цыганову, известную патриотической позицией, больше всего возмутило появление на мероприятии Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской. Певица отметила, что «в болоте шоу-бизнеса все стабильно».

Филиппа Киркорова, удостоившегося награды в номинации «Лучшая cover-версия» за хит «Фиолетовая вата», Вика Цыганова назвала «любителем „голых“ вечеринок и „не тех дверей“», припомнив певцу скандалы с его участием. Артистка также не прошла мимо истории с приобретенными им часами Rolex и куличом за 100 тыс. рублей. Тогда, в апреле, она обвинила коллегу в кощунстве и «показном патриотизме».

«Счастливым обладателем тарелочки стал любитель золотых куличей с „Ролексами“ „Победы“. <…> Лечиться ему надо и каяться. Может, тогда полегче станет и сможет о чем-то другом думать», — заявила Вика Цыганова.

Что касается Лолиты, которую признали «Легендарной исполнительницей», то певица назвала ее награду «отмыванием» после скандалов.

«Вот уж отмыли ее, так отмыли — дальше хоть на сцену Кремлевского дворца можно выпускать эту „Легенду“ с ее патриотическим репертуаром, в который входят песни иноагентов. Оказывается, чтобы стать легендой, надо всего-то посещать „голые“ вечеринки, припадочно скакать по сцене в полуголом виде», — возмутилась артистка.

Заслуженный деятель культуры Московской области отметила, что звезды российского шоу-бизнеса живут в отдельном «мире» в то время, как другие помогают стране. Вика Цыганова заявила: «Кто-то воюет, занимается волонтерской деятельностью и живет помощью фронту, а кто-то тарелочкам радуется».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова «рабом сцены»: «Не все артисты готовы жертвовать собой».