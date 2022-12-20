«Чтобы съесть намного больше»: располневшая Семенович поделилась, как накроет новогодний стол

Певица Анна Семенович рассказала, как накроет новогодний стол. 42-летняя знаменитость сообщила, что будет делать оливье с соленой рыбой или отварными креветками.

Также Семенович призналась, что убирает из салата картофель. Это делается, «чтобы он был не такой тяжелый и можно было съесть его намного больше».

Певица призвала отказаться от мяса на новогоднем столе и заменить его на птицу или морепродукты.

«Главное не забудьте про морковку», - продолжила она и посоветовала приготовить салат из моркови.

Натертую морковь можно заправить сметаной или оливковым маслом с лимонным соком, добавить в салат перец и соль. В качестве гарнира Семенович предложила подать тушеную морковь с капустой. Для красоты следует украсить стол цветами и фруктами.

Ранее стало известно, что певица выходит замуж. Она призналась, что сейчас рядом с ней находится мужчина, о котором мечтала.