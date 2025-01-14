Чтобы проверили телефон и восстановили последние часы жизни: отец Тиммы обратился к Екатерине Гордон с просьбой

Стало известно об обращении отца баскетболиста Яниса Тиммы к юристу Екатерине Гордон. Он хочет узнать, не подтолкнули ли сына к самоубийству – правду поможет узнать содержимое телефона, уверен родственник. Мужчина хочет, чтобы полиция проверила телефон сына.

Подробности юрист сообщила в своем Telegram-канале.

«Райтис Тимма обратился к Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни», - говорится в публикации.

Гордон откликнулась на просьбу и согласилась помочь. В ближайшее время она отправится в правоохранительные органы.

Рядом с отцом после смерти Тиммы находится друг Яниса – бизнесмен Марк Пугачев. Он привез из США отцу любимую собаку спортсмена. Пугачев уверен, что баскетболиста «добили».

Напомним, Тимма умер в ночь с 16 на 17 декабря в Москве. Рядом с телом нашли телефон, в котором была надпись «Позвоните Анне». 16 декабря певица Анна Седокова отмечала день рождения. На момент трагедии пара была в разводе. Прощание с Тиммой проходило в Латвии.