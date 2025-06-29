«Чтобы помочь людям»: Яна Поплавская поддержала Маргариту Симоньян, переживающую за мужа в коме

Яна Поплавская публично поддержала Маргариту Симоньян, муж которой уже полгода находится в коме. В своем Telegram-канале актриса сообщила, что оформила предзаказ новой книги журналистки с целью «помочь людям».

Недавно супруга Тиграна Кеосаяна объявила о старте предзаказа ее романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра» о том, что будет с человечеством через 60 лет. Маргарита Симоньян призналась: «Это главное из всего, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни». Главный редактор RT подчеркнула: все гонорары от продажи она отдаст на помощь больным детям и бойцам.

Поддержать журналистку в этом деле решила и Яна Поплавская. Известная патриотической позицией звезда фильма «Про Красную Шапочку» также оформила предзаказ книги.

«Сделала предзаказ на книгу Маргариты Симоньян. Чтобы поддержать коллегу, чтобы помочь людям, потому что все гонорары она направляет на помощь бойцам и детям. И вообще хороших книг должно быть больше!» — заявила Яна Поплавская.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой не выходит до сих пор. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян признавалась, что тяжело переживает происходящее, но не опускать руки ей помогает вера и поддержка всех неравнодушных.

Ранее переживающая за мужа Маргарита Симоньян призналась, что держится только благодаря поддержке всех неравнодушных.