«Чтобы оставалась в России»: найден вариант, как в следующий раз не допустить отъезда Пугачевой в Израиль

Певица Анна Калашникова заявила, что верит в скорое возвращение артистки Аллы Пугачевой из Израиля. По мнению знаменитости, Примадонна должна находиться в России, поддерживать артистов и зрителей.

Калашникова назвала Пугачеву «важной личностью в музыкальной индустрии».

«И хотелось бы, чтобы она оставалась в России, там, где и стала культурным наследием», - сказала певица.

По ее оценкам, в России осталось много поклонников, которые «любят и боготворят» Примадонну. Молодая звезда считает, что часть из них «мечтает» услышать от гуру сцены слова поддержки и также ждет возвращения.

«Будем верить в возвращение Аллы Борисовны, и что связь между зрителем и артистом возобновится», — сказала Калашникова с надеждой, что это заставит Пугачеву остаться здесь навсегда и не уезжать в Израиль.

Ранее Пугачева впервые за долгое время вышла на связь. Певица ответила на несколько вопросов, касающихся своего физического состояния и ограбления. Артистка бодрым голосом опровергла наличие горба на спине и ограбление на 38 млн рублей.