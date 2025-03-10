«Чтобы они не могли нас заткнуть»: Вика Цыганова ответила Яне Поплавской, поддержавшей ее после критики звезд

Раскритиковавшая звезд шоу-бизнеса Вика Цыганова ответила поддержавшей ее Яне Поплавской. В своем Telegram-канале певица поблагодарила актрису и заявила, что «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера» не смогут «заткнуть» их и «перекричать правду».

Недавно Яна Поплавская публично заступилась за Вику Цыганову после нападок Оскара Кучеры. Телеведущий заявил, что, критикуя Филиппа Киркорова и других звезд, певица «пытается напомнить о себе, прикрываясь патриотизмом». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что актер «защищает безголосого фрика в стразах», и осудила его за отсутствие поддержки артистов-патриотов России.

Вика Цыганова записала видеообращение и поблагодарила актрису за поддержку. Певица заявила, что российский шоу-бизнес опустился «ниже плинтуса». Артистка дала понять, что ее не волнует мнение такого «среднячка», как Оскара Кучера.

«Шоу-бизнес спустился ниже плинтуса и создал атмосферу „среднячка“ и ниже. Такие люди, как Кучера, — как раз такой „среднячок“. Мой талант оценивали великие народные артисты. <…> Поэтому мнение какого-то заурядного артиста… Просто он себя выставил в таком очень неудачном свете», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка обратила внимание на то, что «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы». По мнению Вики Цыгановой, нужно добиться того, чтобы все эти артисты не могли «заткнуть» их и «перекричать правду».

«Нас действительно больше — талантливых, ярких, неравнодушных людей, которые любят Родину не на словах, а на деле», — заключила певица.

Напомним, 1 марта на премии «Виктория-2025» почетного звания «Певец года» удостоился известный Филипп Киркоров, оскандалившийся после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Это возмутило Вику Цыганову — она заявила, что артист «пробил сценическое дно» еще 20 лет назад.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская обвинила в «фальши» звезд шоу-бизнеса, «исправившихся» после «голой» вечеринки.