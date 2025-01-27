«Чтобы он не забывал про вкус»: Юрий Башмет дал совет SHAMAN

Юрий Башмет посоветовал SHAMAN не забывать о вкусе. Об этом сообщает газета «Известия».

Дирижер Юрий Башмет отреагировал на недавнюю инициативу парламентариев о введении в школьную программу песен Олега Газманова и SHAMAN.

«Всё должно быть увлекательно, тогда это будет искренно. Чтобы советовать что-то молодежи, нужно обладать потрясающим чувством вкуса. И тогда будет гарантия, что дети не отвернутся от этого, оценят», — заявил он.

При этом Башмет рассказал, что не очень хорошо знаком с творчеством Ярослава Дронова. Его популярность он объяснил тем, что певец оказался на сцене в нужное время.

«Мне кажется, это модная история, и, видимо, она созвучна времени. Могу только пожелать ему улучшения его профессиональных качеств, и чтобы он не забывал про вкус. Я слушал в его исполнении гимн России. Мне странно, с каким надрывом он поет его. Это же очень красивая музыка», — добавил дирижер.

Ранее мы писали о том, что 60-летняя поклонница SHAMAN сделала пластическую операцию, чтобы быть похожей на певца.