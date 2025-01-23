60-летняя поклонница SHAMAN сделала пластическую операцию, чтобы быть похожей на певца

Поклонница певца SHAMAN заявила, что сделала пластическую операцию для сходства с артистом. Женщина пошла на такие меры в 60 лет.

Видео с преображением появилось в соцсетях. На кадрах женщина показала себя до пластики и после.

«Я сделала подтяжку лица и теперь стала похожа на своего любимого певца SHAMANa», - произнесла фанатка. Ее слова приводит Ura.ru.

Она назвала себя патриотом и добавила, что любит песню «Я русский». Затем поклонница исполнила композицию, подпевая за артистом.

На ролике действительно можно увидеть некое сходство внешности женщины и ее любимого артиста. Но не исключено, что она использовала для видео фильтры.

Тем временем в соцсетях принялись обсуждать действия фанатки. Некоторые увидели в этом преданность певцу, а другие обеспокоены, так как вернуть первоначальную внешность после пластики женщина не сможет.

Ранее сообщалось, что 75-летняя певица Алла Пугачева появилась с натянутым лицом без морщин в театре на Кипре. Пластический хирург Сергей Свиридов допустил, что артистке скорректировали внешность филлерами.