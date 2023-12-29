«Чтобы никому не мешал»: муж Булановой не хочет жить в квартире с их будущим ребенком

54-летняя артистка Татьяна Буланова этим летом вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше нее на 19 лет. Певица призналась: она не боится своего возраста и даже готова стать мамой.

Ее супруг выразил готовность к появлению ребенка, только если у него будет несколько нянь и даже отдельная квартира.

Чтобы оплачивать нянь, муж Татьяны готов много работать. Но и это не все условия.

«Хочет, чтобы была отдельная квартира, чтобы никому не мешал ребенок, который родится», — рассказала Татьяна в разговоре с Юлией Меньшовой.

Буланова признается, что она могла бы родить малыша, но к этому она психологически не готова. При этом певица понимает, что у ее супруга нет своих детей.

«Но я, честно говоря, не понимаю, как я к плачущему ребенку буду вставать ночью в мои годы», — отметила Татьяна.

По словам певицы, в будущем ее муж хочет сына, чтобы тот стал футболистом. Татьяна же мечтает о дочери. У артистки нет страха перед возрастом: она убеждена, что у ее муж сможет позаботиться о ребенке и воспитает достойного человека.

Отметим, что у Татьяны есть двое сыновей — 30-летний Александр и 16-летний Никита.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что подруги отговаривали ее от свадьбы с Рудневым. Подробности читайте в этой статье.