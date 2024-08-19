«Чтобы не выглядеть бабкой»: молодая жена Петросяна попросила хейтеров составить ей гардероб

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна ответила недоброжелателям, которые критикуют ее стиль и выбор гардероба. Татьяна Брухунова попросила хейтеров подобрать ей одежду, которая не делала бы из нее «бабку».

В соцсетях супруга знаменитости снова обратилась к людям, которые критикуют ее внешний вид. По мнению Татьяны, она хорошо выглядит, но многие отмечают, что она выбирает одежду «не по возрасту» - старше своих лет. Брухунова решила ответить всем, кто высказывает недовольства.

«Вот мне говорят, мол, ношу бабские вещи, мне бы переодеться, и вообще было бы классно. Ни один еще из этих людей, который оставляет такие странные комментарии, не написал мне, как надо одеваться. То есть говорят „плохо“, а вот как надо делать — не говорят», – пожаловалась жена Петросяна.

Звезда соцсетей предположила, что ей стоило бы купить узкие джинсы и топики со «стразиками», чтобы завоевать любовь публики.

«Надо бы в эту сторону переориентироваться, чтобы не выглядеть бабкой в угоду „милым“ тетькам», — добавила Татьяна с иронией.

Брухунова стала сталкиваться с нападками сразу после того, как начала встречаться с Евгением Петросяном. Многие критиковали пару из-за разницы в возрасте и обвиняли Татьяну в том, что она «увела» юмориста из семьи. Сама она ловко отбивалась от комментариев, но неожиданно снова оказалась в центре скандала. Она рассказала об отношениях с Петросяном, и внимательные фанаты посчитали, что это было во времена брака знаменитости со Степаненко.