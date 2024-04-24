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Опубликовано 24 апреля 2024, 12:44
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«Чтобы не терять товарный вид»: Филипп Киркоров объяснил, зачем делает пластические операции

Филипп Киркоров заявил, что делает пластические операции ради товарного вида .
«Чтобы не терять товарный вид»: Филипп Киркоров объяснил, зачем делает пластические операции

© Starface.ru

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров посетил гала-ужин премии «МУЗ-ТВ», который состоялся вчера, 23 апреля. Во время беседы с журналистами певец рассказал, почему делает пластические операции, передает Kp.ru.

Исполнитель часто в последнее время прибегает к слугам пластических хирургов. Например, в минувшем году Киркоров успел сделать несколько операций, в том числе на животе и ягодицах.

Журналисты решили узнать у Филиппа Бедросовича, зачем он регулярно обращается к помощи специалистов. Певец же не стал скрывать истинную причину.

«Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид», — заявил артист.

Ранее Киркоров раскрыл в беседе с журналистами неприятный случай из жизни, который он никогда не забудет. Речь идет об исполнении песни «Снег» на концерте в «Олимпийском».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Филипп Киркоров
пластика