Чтобы не портить святой праздник: концерт Филиппа Киркорова в Пасху отменили

Большой концертный зал «Октябрьский» сообщил об отмене концерта певца Филиппа Киркорова 16 апреля, в Пасху. На сайте сообщается, что это связано с «техническими причинами». Концерт состоится 21 апреля.

Директор артиста рассказал, что у БКЗ возникли «какие-то проблемы».

«Связано ли это с Пасхой? Все может быть, но я не верю в такие совпадения», - поделился он.

В пресс-службе концертного зала пояснили «Фонтанке», что перенос потребовался из-за декораций: «они настолько масштабные, что возникли проблемы с монтажом».

При этом концерты 17, 18, 19 и 20 апреля пройдут в обозначенные ранее даты.

Источники издания в концертной сфере заявили, что отмена связана с празднованием Пасхи. По их мнению, руководству зала напомнили о конфликте Киркорова с православными активистами и рекомендовали не портить праздник.

Ранее сообщалось, что Киркоров выиграл суд у активистов, которые требовали взыскать с него 1 рубль. Также они хотели извинений за танцы артиста на кресте.