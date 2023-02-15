Чтобы не остаться без средств к существованию, Анна Калашникова приняла от богатого мужчины бриллиант

Бывшая девушка певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова получила в подарок на 14 февраля бриллиант, который «можно использовать как вложение». Она призналась, что таких презентов до сих пор не получала. Имя дарителя певица не раскрыла.

«Мой молодой человек подарил серёжки, очень лаконичные, а ещё я получила в подарок бриллиант», - сообщила Калашникова МК.

Кто тот загадочный поклонник, который преподнес бриллиант в «маленькой коробочке», неизвестно.

«Все узнаете», - заинтриговала певица в конце разговора. Пока имя мужчины останется тайной.

Ясно одно - певица теперь не останется без средств к существованию.

Ранее Калашникова сообщила, что нашла невесту 71-летнему актеру Станиславу Садальскому. По ее словам, эта женщина обеспеченна, но одинока.