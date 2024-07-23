«Чтобы Наташа могла выступать»: Собчак сообщила, что Фадеев получил «гигантское финансирование» от семьи Глюкозы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что продюсер Максим Фадеев получил «огромный откуп» от семьи Глюкозы. Это делалось для того, чтобы она могла выступать.

Подробностями Собчак поделилась в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала другую публикацию, в которой говорилось об одном «ярком штрихе к портрету Максима Фадеева». Отмечалось, что у себя на студии «он установил камеру в холодильник, чтобы никто не съел его еду».

На это Собчак привела другую любопытную деталь.

«Самый яркий штрих - это, конечно же, получить гигантское финансирование от семьи Чистяковых, огромный откуп, чтобы Наташа могла выступать, но это все мало и мало», - написала Собчак.

Она считает, что продюсер «гнусно» воспользовался «уязвимым моментом», «чтобы попытаться «содрать» еще что-то». Журналистка добавила, что «жадность - худший из человеческих грехов».

На днях Глюкоза попала в скандал: артистка выступила на мероприятии в Красноярске в странном состоянии. Позже певица объяснила, что находилась под действием снотворного и антидепрессантов. По словам исполнительницы, последний месяц был для нее сложным: это связано со смертью любимой бабушки и «предательством» бывшего продюсера. После скандального выступления Фадеев заявил о намерении лишить Глюкозу псевдонима через суд. Он пожаловался, что произошедшее в Красноярске «переходит все границы», а такое выступление затрагивает в том числе его репутацию.