«Чтобы люди видели»: Яна Поплавская поддержала создание «черного списка» артистов

Актриса Яна Поплавская считает необходимостью создание в России «черного списка» артистов. По ее мнению, такой перечень должен быть в открытом доступе.

Комментарий артистки приводит Woman.ru.

«Но, на мой взгляд, безусловно, такой список просто необходим», - сказала Поплавская.

Ей неизвестно, есть ли список в реальности или это фейк, но актриса считает: «люди не должны зарабатывать деньги, критикуя все время свою страну».

Стоп-лист нужен для продюсеров, концертных директоров, сервисов продажи билетов и телеканалов, продолжает Поплавская. Она уверена: извинения не сгладят ситуацию, если артист переступил границы.

«Должны быть понятны нам всем, чтобы люди видели: кто использует Россию только как инструмент для обогащения…», - заключила Поплавская.

Ранее сообщалось, что бойкот певца Филиппа Киркорова закончился. Артист будет членом жюри в шоу «Маска». Однако некоторое время назад певца убрали с афиш, вырезали из эфиров. Это случилось после участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.