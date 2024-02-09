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Опубликовано 09 февраля 2024, 21:33
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«Чтобы люди видели»: Яна Поплавская поддержала создание «черного списка» артистов

Поплавская заявила, что «черный список» артистов обязательно должен быть в РФ.
«Чтобы люди видели»: Яна Поплавская поддержала создание «черного списка» артистов

© Kashaev Pavel/East News

Актриса Яна Поплавская считает необходимостью создание в России «черного списка» артистов. По ее мнению, такой перечень должен быть в открытом доступе.

Комментарий артистки приводит Woman.ru.

«Но, на мой взгляд, безусловно, такой список просто необходим», - сказала Поплавская.

Ей неизвестно, есть ли список в реальности или это фейк, но актриса считает: «люди не должны зарабатывать деньги, критикуя все время свою страну».

Стоп-лист нужен для продюсеров, концертных директоров, сервисов продажи билетов и телеканалов, продолжает Поплавская. Она уверена: извинения не сгладят ситуацию, если артист переступил границы.

«Должны быть понятны нам всем, чтобы люди видели: кто использует Россию только как инструмент для обогащения…», - заключила Поплавская.

Ранее сообщалось, что бойкот певца Филиппа Киркорова закончился. Артист будет членом жюри в шоу «Маска». Однако некоторое время назад певца убрали с афиш, вырезали из эфиров. Это случилось после участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Яна Поплавская
артисты
черный список