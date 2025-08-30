«Чтобы хотя бы один нормальный был»: Даня Милохин заявил, что хочет много детей

Блогер Даня Милохин рассказал о желании завести пятерых детей. Об этом стало известно из соцсетей.

Во время одного из своих стримов блогер Даня Милохин высказался о желании создать большую семью. По словам знаменитости, живущей в Дубае, он хочет воспитать пять детей.

«Я хочу и сына и дочку. Я вообще хочу пять детей. Не знаю, получится ли у моей жены это сделать. Но я бы с кайфом хотел большую семью. Хотелось бы сразу много детей, чтобы хотя бы один из них нормальный был», — заявил он.

Милохин также рассказал, что семейное древо начинается с него и его брата — поэтому блогер хочет подойти к вопросу создания семьи со всей отвественностью.

Напомним, сейчас Даня Милохин встречается с девушкой по имени Дарина Зеленская, она из Украины.

