«Чтобы деньги не лежали мертвым грузом»: актер Дмитрий Нагиев рассказал, в какой стране планирует купить квартиру

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев раскрыл свои планы по приобретению недвижимости за рубежом. Оказалось, что он намерен купить квартиру в Дубае. Нагиев рассказал об этом в интервью YouTube-каналу Circle Property Dubai агентство недвижимости.

По словам актера, ему рекомендовали купить недвижимость ОАЭ во время последней поездки туда. Так, в настоящий момент Дмитрий рассматривает варианты квартир в ценовом диапазоне от 150 до 250 тысяч долларов.

«Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, а работали, их нужно во что-то вкладывать и недвижимость — неплохой вариант», — рассказал артист.

Также Нагиев отметил, что его намерения приобрести недвижимость за рубежом не говорят о стремлении переехать из России. По словам актера, он всегда любил Родину и не собирается ее покидать.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев вернулся в соцсети. После долгого молчания он поздравил всех с Новым годом.