«Это перестало быть „мелкой шалостью“»: Сергей Жорин объяснил иски от артистов к продавцам ростовых фигур

Сергей Жорин заявил, что артисты могут взыскать 5 млн рублей за ростовые фигуры. Об этом стало известно «Страстям».

В последние дни сразу несколько звезд заявили о планах подать в суд на продавцов их ростовых фигур. Об исках в суд рассказывали Дмитрий Колдун, Анна Семенович и Лариса Долина. Как рассказал «Страстям» адвокат Сергей Жорин, продавцы картонных фигурок нарушают сразу несколько пунктов Гражданского кодекса РФ.

«Когда на картонной фигуре изображён конкретный человек (артист, блогер, спортсмен и т. д.), продавцы фактически используют: право на изображение (ст. 152.1 ГК РФ) — изображение человека нельзя использовать в коммерческих целях без его согласия, смежные права исполнителя (если используется кадр из выступления, фильма, клипа) — ст. 1317, 1318 ГК РФ. Это относится не только к фото, но и к рисункам, вырезанным силуэтам, если личность узнаваема», — объяснил он.

Жорин добавил, что иногда нарушаются авторские права фотографа или правообладателя изображения. По словам звездного юриста, с продавцов можно взыскать приличную компенсацию.

«Компенсация за нарушение исключительных прав — от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения (по выбору правообладателя), либо в двойном размере стоимости контрафактных товаров», — рассказал он.

Также взыскать компенсацию можно по ст. 152.1 ГК РФ. При этом саму карточку товара на маркетплейсе заблокируют.

Жорин объясняет, что активизация звезд по данному направлению произошла из-за роста продаж ростовых фигур.

«Маркетплейсы стали основным каналом сбыта ростовых фигур, а обороты выросли кратно. Для звёзд это перестало быть „мелкой шалостью“ — это уже рынок с заметной выручкой», — заявил он.

Кроме того, в судах появляются первые успешные кейсы по подобным делам, добавил Жорин.

