Чтобы челюсть не съезжала во все стороны: Анфиса Чехова установит виниры для решения проблем со здоровьем

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что врач рекомендовал ей установить виниры. Это связано не с эстетической проблемой, а вопросом здоровья.

«Почему виниры? Потому что зубы у меня какие-то детские, как мне сказали, недоразвитые, маленькие. Они должны быть более высокими. Плюс стесались задние зубы, пломбы стали меньше, чем были изначально. И за счет этого неправильно держится челюсть. И вместо мышц напрягается сустав, и он стирается», - поделилась знаменитость.

Чехова призналась, что находится «немного в ужасе» - делать виниры ведущая точно не хотела.

При этом она понимает, что будет вынуждена установить несъемные накладки, «чтобы не болела челюсть, не съезжала во все стороны, чтобы она сидела на своем правильном месте».

Ранее Чехова рассказывала, что во сне откусила себе зуб, и экстренно направилась в клинику для его реставрации. Стоматологи вернули улыбке ведущей первоначальный вид.